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خطة عسكرية أميركية جديدة لضرب الحوثيين

1/25/2024 8:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشير التوقعات إلى دخول مرحلة جديدة للضربات الجوية الأميركية البريطانية والمستمرة منذ 11 يناير الجاري، للحد من قدرات جماعة الحوثي، على استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.


وكشفت مصادر مطلعة لموقع "المشهد اليمني" عن خطة عسكرية أميركية جديدة، لاستهداف قيادات من الصف الأول في جماعة الحوثي، مع استمرار عملياتها ضد السفن في البحر الأحمر.


ونقل الموقع عن تلك المصادر أن الخطة تتضمن وضع أسماء قيادات من الصف الأول بجماعة الحوثي على قائمة اغتيالات، بعد عدم تمكن الضربات العسكرية الجوية من وقف الهجمات الحوثية على السفن.

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