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برشلونة الأكثر تعرضا للخسائر في الصفقات.. وتشيلسي ثانيا

1/25/2024 8:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرضت فرق برشلونة وتشيلسي وآرسنال، لأكبر خسائر في صفقات الانتقالات في عالم كرة القدم خلال العشر سنوات الماضية، وفقا لما كشفته الأرقام الجديدة.
وكشف تحليل للمركز الدولي للدراسات الرياضية أن الأموال التي تم إنفاقها واستردادها بشأن لاعبي الفرق من غير خريجي الأكاديميات الذين تم التعاقد معهم وانتقالهم بين عامي 2014 و 2023، أن برشلونة وآرسنال وتشيلسي استثمروا مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية أكثر مما حققوه من إيرادات البيع.
ويتصدر برشلونة، الذي دفع 130 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع فيليب كوتينيو من ليفربول، وباعه لأستون فيلا مقابل 17 مليونا، قائمة أكبر 50 خاسرا بـ631 مليون يورو (مايقرب من 540 مليون جنيه إسترليني).
ولا يبتعد تشيلسي، الذي أنفق ما يزيد عن مليار جنيه إسترليني منذ استحواذ تود بويلي على النادي في أيار/مايو 2022 ، كثيرا حيث خسر 483 مليون يورو (2ر413 مليون جنيه إسترليني)، بينما يحتل آرسنال المركز الثالث بخسارة 436 مليون يورو (373 مليون جنيه إسترليني) ويرجع ذلك جزئيا إلى التعاقد مع نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني ورحيله في صفقة انتقال حر إلى طرابزون سبور التركي.
وبشكل عام تتواجد 6 أندية من إنجلترا، هي تشيلسي وآرسنال، ومانشستر يونايتد وأستون فيلا وإيفرتون، وليفربول، في قائمة العشر الأوائل.
ويتواجد فريق ستوك سيتي، المنافس بدوري البطولة الإنجليزية في المركز السادس عشر، فيما يتواجد فريق ديربي كاونتي في المركز الـ48 ، أعلى بمركز عن مانشستر سيتي، الذي بلغ عجزه 50.5 مليون جنيه إسترليني بعد إنفاقه 658 مليون جنيه إسترليني.
وقيل إن نيوكاسل، الذي استحوذ عليه تحالفا بقيادة أماندا ستافيلي وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 80% في تشرين الأول أكتوبر 2021 ومنذ ذلك الوقت أنفق 400 مليون جنيه إسترليني على التعاقد مع العديد من اللاعبين، خسر 81.3 مليون جنيه إسترليني، بحوالي 8.6 مليون جنيه إسترليني أكثر من سندرلاند، الذي قضى أربعة مواسم في دوري الدرجة الأولى خلال نفس الفترة.
وتواجدت الأندية الصينية في أماكن بارزة في القائمة، نفس الأمر بالنسبة للأندية السعودية، التي أنفقت بقوة، حيث تواجدت أندية النصر، والهلال، والأهلي والاتحاد.
وكانت هناك أندية أخرى فائزة، حيث كان ليل الفرنسي أكثر الأندية تحقيقا للأرباح، ويرجع ذلك جزئيا لبيع بيبي الذي كلف خزينة النادي 9 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد معه، وفيكتور أوسيمين وسفين بوتمان.
وحقق النادي الفرنسي أرباحا من تعاملات بلغت 386 مليون يورو (330 مليون جنيه إسترليني)، فيما حصد أياكس الهولندي ثمار استثماراته في فرينيكي دي يونج وأنتوني وليساندرو مارتينيز وبلغ إجمالي أرباحه 317 مليون يورو (271 مليون جنيه إسترليني).
وكان برينتفورد وبرايتون هما الوحيدان من إنجلترا اللذان تواجدا في قائمة أفضل 50 ناديا حققوا أرباحا حيث تواجدا في المركزين الـ26 والـ29 على الترتيب.

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