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%66 من أهالي غزة يعانون من الأمراض لنقص المياه

1/25/2024 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت جودة البيئة في غزة، إن 66% من أهالي القطاع يعانون انتشار الأمراض المنقولة بوساطة المياه كالكوليرا والإسهال المزمن والأمراض المعوية، بسبب نقص المياه الصالحة للشرب وإغلاق جميع محطات تحلية المياه نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل.


وأوضحت أن القصف الإسرائيلي لخطوط الصرف الصحي وفيضانها يؤدي إلى كارثة صحية وبيئية، بسبب تجمع مياه الأمطار وتسرب المياه العادمة إليها.


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