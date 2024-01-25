الأمن الأوكراني يفتح قضية جنائية للتحقيق في تحطم طائرة الأسرى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة RBC-أوكرانيا، بأن جهاز الأمن الأوكراني فتح قضية جنائية للتحقيق في حادث "تحطم" طائرة روسية كان على متنها أسرى حرب أوكرانيون فوق مقاطعة بيلغورود.



وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني للوكالة: "فتح جهاز الأمن الأوكراني تحقيقا جنائيا في حادث تحطم طائرة روسية من طراز Il-76 في مقاطعة بيلغورود. ويجري التحقيق بموجب المادة 438 من القانون الجنائي لأوكرانيا: انتهاك قوانين أوكرانيا وأعراف الحرب".

في 24 يناير، استهدفت القوات الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود طائرة نقل عسكرية روسية كانت تقل أسرى أوكرانيين وأسقطتها. وقتل كل الذين كانوا على متن الطائرة- 74 شخصا، من بينهم 65 عسكريا أوكرانيا.

RT