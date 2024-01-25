الأمن الأوكراني يفتح قضية جنائية للتحقيق في تحطم طائرة الأسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة RBC-أوكرانيا، بأن جهاز الأمن الأوكراني فتح قضية جنائية للتحقيق في حادث "تحطم" طائرة روسية كان على متنها أسرى حرب أوكرانيون فوق مقاطعة بيلغورود.
وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني للوكالة: "فتح جهاز الأمن الأوكراني تحقيقا جنائيا في حادث تحطم طائرة روسية من طراز Il-76 في مقاطعة بيلغورود. ويجري التحقيق بموجب المادة 438 من القانون الجنائي لأوكرانيا: انتهاك قوانين أوكرانيا وأعراف الحرب".
في 24 يناير، استهدفت القوات الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود طائرة نقل عسكرية روسية كانت تقل أسرى أوكرانيين وأسقطتها. وقتل كل الذين كانوا على متن الطائرة- 74 شخصا، من بينهم 65 عسكريا أوكرانيا.
RT
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