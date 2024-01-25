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الريال يتطلع لصدارة مؤقتة.. وجيرونا يسعى لمواصلة الحلم

1/25/2024 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يسعى جيرونا للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني، عندما يواجه سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.
وسيكون أمام جيرونا مهمة صعبة للحفاظ على قمة جدول الترتيب، التي يحتلها برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد، لاسيما أن سيلتا فيجو يرغب في تحقيق الفوز أيضًا لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.
ومازال الفريق يقدم عروضا جيدة هذا الموسم حيث خسر في مباراة واحدة في الـ21 مباراة التي خاضها بالدوري هذا الموسم، علما بأنه حقق 16 انتصارا و4 تعادلات.
لكن أداءه تراجع في الفترة الأخيرة حيث تعادل في مباراتين في آخر 4 مباريات بالدوري بالإضافة لخسارته أمام ريال مايوركا 2 / 3 في دور الثمانية بكأس إسبانيا.
وسيسعى الفريق بكل قوته للفوز بهذه المباراة لتعويض جماهيره عن الخسارة التي تعرض لها أمام ريال مايوركا، ومن أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب والبقاء في المنافسة على لقب الدوري.
وفي بقية المباريات التي تقام يوم الأحد أيضا يلتقي قادش مع أتلتيك بلباو، وإشبيلية مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع فالنسيا.
يأتي هذا في الوقت الذي سيكون فيه ريال مدريد على موعد مع اعتلاء صدارة جدول الترتيب ولو بشكل مؤقت، حال فوزه على مضيفه لاس بالماس بعد غد السبت.
وستكون الفرصة متاحة للريال لاعتلاء قمة الترتيب نظرا لفارق الإمكانات بينه وبين لاس بالماس بالإضافة إلى أن الريال لم يخسر أمام لاس بالماس في آخر 8 مواجهات جمعتهما حيث حقق الريال الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين.
ولن يكون لاس بالماس صيدا سهلا للريال وسيسعى بكل قوته هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري، والاقتراب خطوة من المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.
ويقدم لاس بالماس عروضا لا بأس بها هذا الموسم جعلته يحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة.
وفي ذات اليوم، يسعى برشلونة لمصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية 2 / 4 أمام أتلتيك بيلباو بالأمس في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا، عندما يواجه فياريال.
ويحقق برشلونة حاليا نتائج متذبذبة في الموسم الحالي وهو ما جعل الفريق يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، لكن في المباريات الأخيرة بالدوري تمكن برشلونة من تحقيق 3 انتصارات متتالية وسيسعى لزيادة هذه السلسلة.
في المقابل يدخل فياريال المباراة بحثا عن الفوز من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط أمام المراكز المهددة بالهبوط.
وفي بقية المباريات التي تقام بعد غد يلتقي ريال سوسيداد مع رايو فاييكانو وريال مايوركا مع ريال بيتيس.
وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة عندما يلتقي ألميريا مع ديبورتيفو ألافيس، فيما تختتم منافسات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، عندما يلتقي خيتافي مع غرناطة.

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