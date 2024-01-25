ليفاندوفسكي يطلق رسالته الأولى بعد رباعية بيلباو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يرى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، أن الفريق ودع بطولة كأس الملك بشكل لم يكن متوقعا، عقب الخسارة ضد أتلتيك بيلباو بنتيجة (2-4)، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وقال ليفاندوفسكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لقد ودعنا بطولة كأس ملك إسبانيا مبكرا عما كنا نتوقع".
وأضاف: "علينا أن نبقى أقوياء كفريق، ونركز على المباريات المقبلة معا".
وودع برشلونة بطولة كأس الملك، ليواصل سلسلة الفشل بعدما خسر نهائي كأس السوبر الإسباني خلال الشهر الجاري، ضد الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة (4-1).
وكان برشلونة قد أطاح بفريق أونيونيستا سالامنكا من الدور ثمن النهائي بالانتصار بنتيجة (3-1).
بينما حقق أتلتيك بيلباو، الانتصار على ديبورتيفو ألافيس بثنائية نظيفة، ليبلغ الدور ربع النهائي، ويضرب موعدا مع البلوجرانا.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN25012024000208011052ID1107768068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.