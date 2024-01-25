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ليفاندوفسكي يطلق رسالته الأولى بعد رباعية بيلباو

1/25/2024 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يرى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، أن الفريق ودع بطولة كأس الملك بشكل لم يكن متوقعا، عقب الخسارة ضد أتلتيك بيلباو بنتيجة (2-4)، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وقال ليفاندوفسكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لقد ودعنا بطولة كأس ملك إسبانيا مبكرا عما كنا نتوقع".
وأضاف: "علينا أن نبقى أقوياء كفريق، ونركز على المباريات المقبلة معا".
وودع برشلونة بطولة كأس الملك، ليواصل سلسلة الفشل بعدما خسر نهائي كأس السوبر الإسباني خلال الشهر الجاري، ضد الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة (4-1).
وكان برشلونة قد أطاح بفريق أونيونيستا سالامنكا من الدور ثمن النهائي بالانتصار بنتيجة (3-1).
بينما حقق أتلتيك بيلباو، الانتصار على ديبورتيفو ألافيس بثنائية نظيفة، ليبلغ الدور ربع النهائي، ويضرب موعدا مع البلوجرانا.

ملاعب

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