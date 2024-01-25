الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر 925 جنديا و91 طائرة مسيرة خلال يوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي تضمنت نحو 925 جنديا وعددا كبيرا من المعدات العسكرية، بينها 91 طائرة بدون طيار.جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز نقاطه:



- صد 4 هجمات على محور كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 40 عسكريا.



- صد هجومين على محور كراسني ليمان، وخسائر العدو تشمل نحو 270 عسكريا ودبابتين.



- على محور دونيتسك، حسنت القوات الروسية مواقعها على خط المواجهة، وصدت 3 هجمات للعدو، الذي خسر نحو 310 جنود وعددا من قطع المعدات العسكرية، بينها 4 دبابات وراجمة صواريخ أمريكية الصنع M270.



- بلغت الخسائر الأوكرانية على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه نحو 130 عسكريا في كل منهما، إضافة إلى 45 جنديا على محور خيرسون.



- إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 109 مناطق.



- إسقاط 4 صواريخ من نظام HIMARS وصاروخ تكتيكي من طراز "توتشكا-أو"، وتدمير 91 طائرة بدون طيار أوكرانية.

RT