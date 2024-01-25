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الطاقة للمواطنين: تخفيض استهلاك الكهرباء من 10- 25 % باتباع هذه الإجراءات

1/25/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنه يمكن خفض كمية الاستهلاك الكهربائي بنسبة تتراوح بين 10 - 25% في المنزل عند اتباع عدة إجراءات للترشيد.
وبيّنت الوزارة، في نشرة لها، أن هذه الإجراءات تتمثل باستبدال وحدات الانارة التقليدية بوحدات LED موفرة للطاقة، وتركيب حساسات الإنارة
وقالت إنه يجب ضبط درجة الحرارة لوحدات التكييف على درجة 24 للتبريد والتدفئة، مع الاستمرار بتنظيف الفلاتر بشكل دوري.
وشددت على أهمية تغيير سلوك الأفراد في التعامل مع الأجهزة الكهربائية مثل (نزع شاحن الجهاز من الكهرباء بعد الانتهاء منه، وغلق الإضاءة والمراوح ومكيفات الهواء التي لا يتم استخدامها).
وأضافت الوزارة إلى أنه لا بد من استخدام المواد العازلة في الأبنية وشراء الأجهزة الكهربائية التي تحمل اعلى تصنيف في ملصق الطاقة A+++




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