الطاقة للمواطنين: تخفيض استهلاك الكهرباء من 10- 25 % باتباع هذه الإجراءات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنه يمكن خفض كمية الاستهلاك الكهربائي بنسبة تتراوح بين 10 - 25% في المنزل عند اتباع عدة إجراءات للترشيد.
وبيّنت الوزارة، في نشرة لها، أن هذه الإجراءات تتمثل باستبدال وحدات الانارة التقليدية بوحدات LED موفرة للطاقة، وتركيب حساسات الإنارة
وقالت إنه يجب ضبط درجة الحرارة لوحدات التكييف على درجة 24 للتبريد والتدفئة، مع الاستمرار بتنظيف الفلاتر بشكل دوري.
وشددت على أهمية تغيير سلوك الأفراد في التعامل مع الأجهزة الكهربائية مثل (نزع شاحن الجهاز من الكهرباء بعد الانتهاء منه، وغلق الإضاءة والمراوح ومكيفات الهواء التي لا يتم استخدامها).
وأضافت الوزارة إلى أنه لا بد من استخدام المواد العازلة في الأبنية وشراء الأجهزة الكهربائية التي تحمل اعلى تصنيف في ملصق الطاقة A+++
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