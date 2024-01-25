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بيان إيراني روسي تركي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

1/25/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب بيان إيراني روسي تركي مشترك عن قلق الدول الثلاث من الكارثة الإنسانية في غزة، وأكدت ضرورة إرسال المساعدات العاجلة للقطاع.


وأضاف البيان أن الدول الثلاث تؤكد أهمية وقف الغارات الإسرائيلية وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشددة على أهمية منع اتساع الصراع المسلح في المنطقة ومشاركة دول إقليمية فيه.

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