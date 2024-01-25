محطة إذاعة فرنسية: الجيش الأوكراني أسقط طائرة الأسرى من منظومة باتريوت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت محطة إذاعة Franceinfo عن مصدر عسكري فرنسي، أن الجيش الأوكراني ربما أسقط طائرة النقل العسكرية الروسية الناقلة للأسرى الأوكرانيين بصاروخ من منظومة باتريوت الأمريكية.
وجاء في تقرير المحطة، أن "الطائرة Il-76 أصيبت بصاروخ من منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز باتريوت موجودة بحوزة الجيش الأوكراني".
ويشار إلى أن France Info، هي واحدة من أكبر الشبكات الإذاعية في فرنسا. وهي جزء من التلفزيون الوطني العام France Télévisions.
RT
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