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محطة إذاعة فرنسية: الجيش الأوكراني أسقط طائرة الأسرى من منظومة باتريوت

1/25/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت محطة إذاعة Franceinfo عن مصدر عسكري فرنسي، أن الجيش الأوكراني ربما أسقط طائرة النقل العسكرية الروسية الناقلة للأسرى الأوكرانيين بصاروخ من منظومة باتريوت الأمريكية.


وجاء في تقرير المحطة، أن "الطائرة Il-76 أصيبت بصاروخ من منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز باتريوت موجودة بحوزة الجيش الأوكراني".


ويشار إلى أن France Info، هي واحدة من أكبر الشبكات الإذاعية في فرنسا. وهي جزء من التلفزيون الوطني العام France Télévisions.

RT


MENAFN25012024000208011052ID1107768063

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