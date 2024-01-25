البحرين تتقدم على المنتخب الوطني 1-0 في نهاية الشوط الأول في مباراة بكأس آسيا 01/25/2024 - 15:32 عمان ن

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع المنتخب الوطني مع نظيره البحريني في ختام منافسات دور المجموعات في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بهدف نظيف لصالح البحرين.

وضمن المنتخب الوطني لكرة القدم التأهل إلى الدور الثاني من كأس آسيا 2023، بعد فوز اليابان على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويأتي ضمان تأهل المنتخب كأفضل ثالث "حاليا" عن مجموعته؛ وذلك قبيل اللقاء الأخير في دور المجموعات أمام نظيره البحريني الذي سيعرف من بعده ترتيبه في المجموعة الخامسة، وانتظار نتائج بقية الفرق عند انتهاء دور المجموعات لمعرفة هوية منافسه في الدور الثاني.

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