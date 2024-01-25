مستقبل الهجوم الإسرائيلي على غزة ... عناصر محددة ...د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-بعد دخول هجوم الاحتلال على غزة الشهر الرابع، تتواصل مأساة الفلسطينيين بلا توقف، والتي يتابعها العالم بصمت وعجز أو بلا مبالاة، وبدون وجود أفق سياسي للتوصل لحل ينهي معاناة واستنزاف فلسطيني غير مسبوق. وتصر حكومة الاحتلال على مواصلة هجومها على القطاع الصغير الضيق المكتظ بالسكان، رغم ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في إسرائيل التي تطالب الحكومة بالإفراج عن المحتجزين في غزة، ومحاولة حزب العمل الأخيرة بحجب الثقة عن الحكومة بحجة تخليها عن هؤلاء المحتجزين، فالمشكلة تكمن في طبيعة ذلك المجتمع الاسرائيلي المشبع بنزعة استعمارية متعالية، يقوده رئيس حكومة من مصلحته أن تستمر الحرب. وتظهر المعضلة الثانية لعدم وجود أفق لانتهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة، دعم الولايات المتحدة المفتوح لإسرائيل، فمنذ بداية الهجوم، لم تخف الولايات المتحدة دعمها المفتوح والمطلق لإسرائيل، رغم بعض التصريحات المخادعة، للإبقاء على دورها في هذه الأزمة، والذي يسعى للسيطرة والحد من ردود الأفعال في المنطقة. وتبقى الجبهات الأربعة المفتوحة للتصدي للهجوم الإسرائيلي الدموي على غزة، في غزة والضفة ولبنان واليمن، الأمل الوحيد المتبقى أمام الفلسطينيين، لاجبار المعتدي على التراجع.

ليس هناك مؤشرات على أن الحكومة الإسرائيلية تنوي إنهاء الهجوم على غزة قريباً. كما يبدو أن أحزاب المعارضة لن تجبر الحكومة على ذلك، خصوصا أنها تتفق معها حول هذا الهجوم وأهدافه. وتساند غالبية الشارع الإسرائيلي ذلك التوجه، ما يعقد إمكانية التعويل على إسرئيل اليوم لوقفالحرب، إلا ان تدخلت عوامل أخرى مستقبلية.



يمتلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النية والحافز لإبقاء أمد هذه الحرب، لأطول فترة ممكنة، ويعتمد في ذلك

على دعم شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، الذي يضمن الأغلبية البرلمانية في مواجهة أية محاولات لتغير الوضع السياسي القائم. وجاء تصريح بن جفير بانه "إذا تقرر وقف الحرب، فلن أكون جزءا من هذه الحكومة"،

ليفسر أهمية بقاء الحرب لاستمرار بقاء الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو رئيساً للحكومة.

يأتي ذلك في ظل

أن إطالة أمد الحرب تقدم الحماية لنتنياهو من المساءلة والمحاسبة القضائية، في ظل تدني شعبيته بشكل غير مسبوق. ويبرز بيني غانتس كمرشح ينال الثقة أكثر من قبل الشارع الاسرائيلي. وحتى داخل حزب الليكود، فإن استطلاعات الرأي العام تشير إلى أن ثلث أعضاء الليكود فقط يفضلون نتنياهو في أي انتخابات تلي الحرب.



تتفق الأحزاب الإسرائيلية المعارضة حتى الآن على استمرار الهجوم على غزة، رغم عدم تغيرموقفها الرافض لوجود نتنياهو في رئاسة الحكومة، ورغم تأرجح مواقفها من إجراء الانتخابات الان. فرغم موافقة حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس أن يكون جزء من حكومة الحرب القائمة، وليس من الصعب اكتشاف عدم توافقه مع نتنياهو في خضم هذه المعركة، ويمكن أن يؤدي خروجه منها لمشكلة حقيقية يمكن أن تواجه الحكومة، إلا انه لم يتخذ هذا القرار الحاسم بعد. وتتعالى الأصوات ضد نتنياهو من داخل حزب الليكود نفسه، كما تتفق أحزاب المعارضة الأخرى على ذلك أيضاً، دون أن تقوى على رفع صوتها عالياً خلال حالة الحرب القائمة.



ورغم تباين الرؤى حول ضرورة إجراء الانتخابات، إلا أن الوضع القائم يبقى سيد الموقف، حول إمكانيةإجراء الانتخابات في زمن الحرب. فدعا يائير لابيد،زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد"، إلى جانبميراف ميخائيلي، رئيسة حزب العمل، منذ أسابيع، لتحديد موعداً لإجراء الانتخابات. كما اعتبر غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو المعارضة في مجلس الوزراء الحربي، والذي يقود حزب الوحدة الوطنية الى جانب غانتس، أن هدف تدمير حماس بعيد، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة. في حين اعتبر أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أن الانتخابات في زمن الحرب ستولد الانقسام الآن، وهو الأمر الذي سيضر بمسيرة الحرب. على الجانب الثالث، يرفضبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية ورئيس الحزب الصهيوني الديني،فكرة اجراء أي انتخابات في غير موعدها المقرر من أساسها.





للمرة الأولى وبعد مرور أكثر من ١٠٠ يوم على بدء الحرب، تبلورت ثلاثة اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة، في الأسبوع الماضي، بمبادرة من قبل أحزاب المعارضة الثلاثة حزب ييش عتيد، وحزب العمل، والحزب العربي الإسرائيلي راعام. وتعلق مبرر حزبي ييش عتيد وراعام لحجب الثقة بالميزانية، التي أقرت بالقراءة الأولى منتصف الشهر الجاري، بينما تركز مبرر حزب العمل بحجة تخلي الحكومة عن المحتجزين في غزة. تراجع حزباييش عتيد وراعام عن مبادراتهما بحجب الثقة، وسقط اقتراح حزب العمل، الذي لم يحصد إلا على ١٨ صوت من ٦١ صوت لازمة لتمرير الاقتراح، وهو ما يعكس واقع أي معارضة اليوم داخل الكنيست.



لا يزال التأييد للحرب داخل الشارع الإسرائيلي واسع النطاق، رغم انقسامه بين من يريد إعادة المحتجزين أوتدمير حركة حماسكأولوية. وبناء على استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في نهاية العام الماضي، فان ٦٥ في المائة من الشارع الإسرائيلي أبدى موافقته على استمرار الحرب، وتكثيف عمليات الجيش الإسرائيلي للوصولإلى المحتجزين في غزة، مقابل ١٦ في المائة منه يعتقد بأن على الحكومة أن تنفذ صفقة تبادل شاملة لإعادة المحتجزين والأسرى الإسرائيليين أحياء، حتى لو أدى الأمر إلى إيقاف نهائي للعمليات الحربية.

وتم إجراء استطلاعات رأي آخر مؤخرا أكد على أن ٤٤ في المائة من الجمهور الإسرائيلي يؤيد إحياء الإستيطان اليهودي في غزة، مقابل نحو ٣٩ في المائة يعارضون ذلك.



وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة لتدني نسبة قبول الشارع الاسرائيلي لحل الدولتين، فـ ٢٥ في المائة منهم فقط يؤيد هذا الحل مع الفلسطينيين. ويتباهى نتنياهو أنه الوحيد القادر على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة.وتصاعدت الانتقادات الدولية على التصريحات الأخيرة التي صدرت عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيليالمعارضة

لإقامة دولة فلسطينية. وقال بيان صدر عن مكتب نتنياهو: "بعد تدمير حماس، يجب على إسرائيل أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة، لضمان عدم تشكيلها أي تهديد مستقبلي لاسرائيل"، وأكد نتنياهو أيضاً في ذات السياق

على ضرورة احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، أي الضفة الغربية أيضاً، وهو ذات الوضع الذي تصر عليه إسرائيل، منذ توقيعها على إتفاق أوسلو. وجاء ذلك الموقف الصارم لنتنياهو في أعقاب تصريحات بايدن وبلينكن عن التزام الولايات المتحدة باقامة دولة فلسطينية واستبعاد السيطرة الاسرائيلية على غزة بعد الحرب، والذي جاء في ظل توجه دولي بضرورة حل القضية الفلسطينية، بعد أن تسبّب الإغفال عن حلها طوال تلك العقود الماضية لتفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، والتي وصلت حد الحرب الدموية المستمرة اليوم.



رغم تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بأن جهود الوساطة من أجل التوصل إلى إتفاق لإطلاق سراح المحتجزين والأسرى مستمرة.خلال الأيام القليلة الماضية،قدمت حركة حماس مبادرة رفضها نتنياهو، كما قدمت إسرائيل مبادرة أخرى في المقابل، في خضم مساعي عديدة تبذل، إلا أن الفجوة تبدو واسعة بين الطرفين. وتتطلع حركة حماسلتبيض السجون الإسرائيلية، من جميع المعتقليين والأسرى الفلسطينيين، مقابل إفراجها عن جميع المحتجزين والأسرى الإسرائيليين لديها،وانسحاب كامل لقوات الاحتلالالغازية من غزة. على الجانب الآخر، لا يرفض نتنياهو فكرةعملية التبادل، إلا أنه يريدها مقرونة إما بهدنة مؤقته لاستئناف القتال بعدها،أوباستسلام حركة حماس.إن ذلك التباين الواضح بين موقف الطرفين حول وقف إطلاق النار، مقروناً برغبة نتنياهو ومصلحته الشخصية باستمرار الحرب، في ظل عدم تحقيق نصر حاسم، يحسن مكانته السياسية وفرصه المستقبلية، وتأييدالأحزاب والشارع الإسرائيلي لاستمرار الحرب، يشير لطول أمدها، والخطر من تحقيق الاحتلال لأهدافه منها، لكن يأتي ذلك من دون الوضع بالاعتبار لعوامل أخرى.









