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الشاعر معين بسيسو يتجول بين قذائف غزة...بقلم عيـــسى قراقـــع

1/25/2024 8:10:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- الشاعر الفلسطيني الغزاوي ابن حي الشجاعية معين بسيسو يتجول بين قذائف غزة ، يتفقد بيته المدمر، وجيرانه، وأصدقائه وأحبائه ومدرسته وخطواته السابقات واللاحقات، يلملم حطام المدينة ويخاطب الأحياء والأموات تحت الأرض وفوق الأرض، ومن خلال الجدار الكئيب، ومن فجوات الدجى والحطام، وفي غزة يمضغ الجائعون الأعشاب والتراب، ويعصر الظامئون الحجر، وفي غزة دم ونعوش وقبور ونار وبرد وملائكة، أطفال وغارات ونساء ودعاء وصراخ في الليل الذي لا ينام.
هذي هي الحسناءُ غزةُ في مآتِمها تدورْ
ما بينَ جوَعى في الخيامِ وبين عَطشى في القبورْ
ومعذَّبٍ يقتاتُ من دمهِ ويتعصرُ الجذورْ
الشاعر معين بسيسو لا يجد أحداً، الأصدقاء وأهل الحارة، الحبيبات، والأغنيات، والشقاوات، أشجار البرتقال والمنشورات والصحف، والكتاب والمكتبات، لا آذان ولا قرع أجراس، أين غزة؟ أين أنا الآن؟ كل ما حولي حريق ورماد وموت، لا أمهات ولا جدات ولا أحفاد لا ندوات ولا قصائد ولا صبايا، لا رسائل ولا اجتماعات، لا أرض ولا سماء.
كونوا معنا الآن
يا سود ويا بيض ويا حمر ويا صفر العالم
كونوا معنا الآن
نحن سنعطيكم شرف الإنسان
وشهادة ميلاد الإنسان
نحن سنعطيكم اسم الإنسان
الفلسطيني يصنع الأسطورة دائما في المسافة بين الدهشة والأحلام المتعسِّرة ، وما الشعر سوى الحياة التي يقرأها الواقع بعد الموت في صحوته المتجددة، لهذا تفاجأ ما يسمى مجلس الحرب الصهيوني بوجود الشاعر معين بسيسو في غزة، جغرافيا سماوية أخرى فوق غزة وتحت غزة ، أبواب وفضاءات ومنازل وأرواح وأضواء، طبقات فوق طبقات من اللحم البشري والمتارس الإنسانية والثقافية والإيمانية، لم تستطع آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة ولا آلاف الغارات الصهيونية أن تحطمها في هذه الحرب الإبادية الوحشية الانتقامية، وعندما تنفذ الذخيرة ننسف دبابة الفاتحين بشمعة أو أغنية.
نعم لن نموت ولكننا
سنقتلع الموت من أرضنا
ولو أكل القيد من عظمنا
ولو أشعلوا النار في جسمنا
نعم لن نموت ولكننا
سنقتلع الموت من أرضنا
الشاعر معين بسيسو يتجول بين قذائف غزة، مدينتي نهارها رصاص وليلها رصاص، الصوت لا يزال، صوت المقاتل العنيد لا يزال، يرن في المعسكرات والتلال، وفي خطى النساء والأطفال والرجال، إلى الأمام، إلى الأمام، ظلالنا تقاتل الغزاة، وذكرياتنا تقاتل الغزاة، والصوت لا يزال، وتومض الأنفاس في الصدور، وينبض السلاح من جديد في يد المقاتل الشهيد، الحبر دم، والصوت دم، والقصيدة لا تكتمل إلا في المعركة، يلتحم العظم واللحم والدم.
أنا إن سقطت فخذ
مكاني يا رفيقي في الكفاح
وأحمل سلاحك لا يخفك
دمي يسيل من السلاح
أنا لم أمت، أنا لم أزل
أدعوك من خلف الجراح
الشاعر معين بسيسو يتجول بين قذائف غزة ، أشلاء تتطاير في الهواء وفي الدخان، البيوت والأزهار والذكريات، لم تتسع القصيدة لكل هذا الموت والغبار، كوابيس وسرديات عن الخراب والجرائم والبشاعة والأهوال، أصدقائي صاروا على الجدار مجرد صور، والجدار ينهار، القيم والمبادئ والثقافة الإنسانية تنهار،
وإن أردت أن تحيا يجب أن يبقى مسدسك معك، وان اردت ان تكتب يجب ان يبقى مسدسك معك، فكن المقاتل والشاعر والبيان والانفجار، الميت والحي والمطبعة، الجسد والروح يلتحمان، فلا تبحث عن أرض جديدة، فالبراكين التي تخمد لا تهجرها النار الكبيرة .
الشاعر معين بسيسو يتجول بين قذائف غزة، اعتقالات جماعية دون تمييز، إذلال وضرب وتعذيب وتنكيل وتعرية وقرصنة، إخفاء قسري ومعسكرات جهنمية واعدامات وقوانين عنصرية تعسفية، القتل في الزنازين وغرف التحقيق، لا دواء ولا هواء ولا غطاء، نشعل الحطب ونوقد ضلوعنا، الدبابات والطائرات والمدافع والجلادون في كل مكان ، ننام تحت الأنقاض، ننام في المقابر، ننام تحت لحاف الموت، يقتل طفل منّا كل عشر دقائق ، ويولد طفل آخر كل عشر دقائق، الحياة والموت يتسابقان في غزة ، إنها معركة الحرية والبقاء، وما عليك سوى أن تترجم غزة إلى أكبر عدد من الجثث والشظايا والكلمات، أن تبني كوخاً من المطر والإسمنت والركام ، أن تمشي بين القنابل لأنك لن تموت ، ستمتلئ بالحياة، كن شهياً وشرساً في الموت، وشهياً وشرساً في الحياة، لا تنتظر النجدة، هكذا علمتني غزة، المستقبل فمه مليء بفلسطين، والوطن ليس معصوب العينين، امضِ من الوريد إلى الوريد إلى حدّ السكين.
إرادة الفأس أن تهوي السجون
ولا يبقى على الأرض من أحجارها حجرُ
فإشحذ فؤوسك يا إبن الشعب مقتلعاً
هذي القبور التي للشعب قد حفروا
وأنت لابد يا إبن النور تنتصرُ
وانت لا بد يا إبن الشعب تنتصرُ
الشاعر معين بسيسو يتجول بين قذائف غزة،
يحاول أن يقارب النص مع الواقع، بدأوا يتحدثون عن دولة فلسطينية على ارض تتعرض للإبادة الجماعية، الجحيم هنا في غزة، حق تقرير المصير والأحلام الوطنية المشروعة تمزقها القذائف من كل جهة، الموت يطرق كل الأبواب، العقول والمساجد والكنائس ومراكز الايواء والأجساد والمخيمات والحارات، أرض مجبولة بالجريمة، يذبحون الطبيعة والوردة، لا وقت لما بعد غزة، لا وقت للنقد والتحليل والهمس والخداع، كل شيء يتداعى من جنين حتى خان يونس، ومن القدس حتى رفح، لا وقت للغة الغامضة والخيال، نحن لا نبحث الان عن معبد في الآخرة، نبحث عن وطن لا يحتاج الى واسطة، يحتاج الى
الصمود والمقاومة في لحظة الحاضر الصارخة، لم يبق سوى الإبرة والخيط والمنديل والنقش على الجلد والازميل، شهداء وجرحى ومعتقلين ومفقودين، وغزة صارت ملكة عصر الصمت، لا وزن ولا قافية للموت، ليس الوطن مكاتب ولا الجرح موظف، إن علينا الآن أن نرجف، أن نصرخ، إما أن نقتل أو نؤسر، ليس هناك قدر ثالث، فلا تصلوا غزة بعد فوات الوقت.
أحبابي :
الفأس المدفونة في الجدران
تستيقظُ
فليستيقظ حراس الجدران
ليس يضمد جرح البركان
أكوام من حطب ودخان
لنضمد جرح البركان
بنار البركان
الشاعر معين بسيسو يتجول بين قذائف غزة، ينادي على الشاعر المرحوم أحمد دحبور، يوقظه من الغياب ويشعل تحت أنفاسه بابور الكاز، ولا مرة سبقت الأُغنية البندقية، ولا مرة كانت الموسيقى بلا شهقات وأنفاس تلهب الحنجرة، أين انت يا أحمد؟ أيها الشاعر الذي ربط شريانه من غزة حتى حيفا ولا زال صوته يصدح:
ويوم كبرت لم أصفح
حلفت بنومة الشهداء
بالجرح المشعشع ّفيَّ
لن أصفح
لان الكف سوف تلاطم المخرز
ولن تعجز
ألا لا يجهلن أحد علينا بعد
إن الكف لن تعجز
الشاعر معين بسيسو يتجول بين قذائف غزة، لم يعثر على قلمه ودفتره، أين الشاعر الشهيد سليم النفار؟ قتلوه مع افراد عائلته، تصدعت القصيدة وتلاشت بلا ارتدادات، تشتت طلاب المدرسة الاعدادية الذين يحفظون قصيدته بعنوان يا احبائي، والتي ادرجت في المنهاج التعليمي الفلسطيني، ويقال
أنهم عثروا على القصيدة في مخيم طولكرم في ليلة جمعة مشتبكة ومباركة
سنأتي ذات يوم يا احبائي
على مهل يقول الحق قولته
فلا تستأخروا حلماً
ولا تستعجلوا حيناً
فعطر الحق في ارواحنا باقٍ
على مهل سيأتينا
في غزة لا مجال الا أن تتحول القصيدة الى طائر او قنبلة، لا مكان اجلس فيه لأقرأ جسدي، لا مكتبة ولا صحف ولا ساحة ولا كتاب، لا مسجد ولا كنيسة، دمروا كل الرموز الثقافية، قتلوا المثقفين والكتاب والفنانين والاكاديميين والموسيقيين وأطفال فرقة الدبكة، دمروا الأضرحة، والنصب التذكارية، اللوحات والجداريات، إنها الابادة الثقافية للتاريخ وللمؤسسات الثقافية وإطفاء الذاكرة، اين انت ايتها الشاعرة الشهيدة هبة أبو ندى؟
نحن في الاعلى نبني مدينة ثانية، أطباء بلا مرضى ولا دماء، اساتذة بلا ازدحام، عائلات جديدة بلا ألم ولا حزن ، وصحفيون يصورون الجنة، شعراء يكتبون الحب الابدي كلهم من غزة، كلهم في الجنة، توجد غزة جديدة بلا حصار تتشكل الآن.
الشاعر معين بسيسو يتجول بين قذائف غزة، بضع دقائق من الدم بقيت لإكمال النشيد في الرمل والرطوبة ، بضع دقائق بقيت لإدخال الأكفان وفتح المعابر المغلقة ، بضع دقائق بقيت للاختيار والقرار ، وما أجمل أن تموت في غزة، وما أجمل ان تعيش في غزة، تستطيع أن تعيش بجثتك الممزقة، وتعيش بيدك المبتورة وعينك المقلوعة، تستطيع أن تعيش في خيمة تجرفها السيول والعاصفة، وتعيش في الجوع والبرد والخوف والانتظار، سوف تعيش لأنك في غزة، الولادة المؤلمة، الحياة المتدحرجة العنيدة، ليس ككل الناس، أنت الشهيد والملصق والصورة والجمهور والبرهان والمعنى والمعجزة .
أنا لم أمت، أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراح
فأحمل سلاحك يا رفيقي واتجه نحو القتال
وارعد بصوتك، يا عبيد الأرض هبوا للنضال
يا أيها الموتى أفيقوا: إن عهد الموت زال.

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