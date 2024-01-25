أخذها في زيارة للأماكن الدينية في شهر العسل .. فطلبت الطلاق

تقدمت عروس هندية بطلب الطلاق بعد 10 أيام فقط من الزفاف لأن زوجها أخلف وعده معها بالسفر إلى منطقة غوا لقضاء شهر العسل وبدلاً من ذلك، أخذها العريس إلى أيوديا وفاراناسي في رحلة دينية.

في البداية، أرادت العروس السفر إلى الخارج لقضاء شهر العسل، وأكدت في دعوى الطلاق أنها وزوجها يعيشان حياة مرفهة ويمكنهما بسهولة السفر إلى الخارج لقضاء شهر العسل ومع ذلك، أخلف عريسها وعده لها بالسفر إلى منطقة غوا السياحية، وأنه يجب عليه رعاية والديه حسب تأكيده لها ومقترحاً القيام بزيارة الأماكن الدينية بدلاً من شهر العسل.

وكان الزوجان اتفقا قبيل الزفاف على زيارة غوا وأماكن أخرى في جنوب الهند لقضاء شهر العسل غير أن خططهما انقلبت رأساً على عقب قبل يوم واحد فقط من رحلتهما المقررة، فقام العريس بتغيير خططه في زيارة غوا مقرر الذهاب في جولة دينية إلى أيوديا وفاراناسي بدلاً من ذلك، معللاً السبب أن والدته أعربت عن رغبتها بالقيام بتلك الرحلة وهو الأمر الذي لا يمكنه رفضه.

ورغم خيبة أملها، لم تثر العروس أي مشكلة بل ذهبت مع زوجها وعائلته في الرحلة الدينية، ولكن بعد أيام من عودتها، اتخذت قرارها، وذكرت أن زوجها أعطى الأولوية لعائلته عليها، فقررت طلب الطلاق.



