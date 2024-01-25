انطلاق مرحلة مبيعات التذاكر الحصرية لمونديال الشاطئية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليرم الخميس عن انطلاق مبيعات تذاكر كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها دبي فبراير المقبل، بحيث يستفيد أصحاب نوعية معينة من بطاقات الائتمان من فرصة حصرية لشراء التذاكر قبل فتح باب الشراء للجماهير.

وتنطلق النسخة "12 "من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير المقبل بمشاركة 16 من أفضل منتخبات العالم.

وكانت قرعة البطولة التي جرت في أكتوبر الماضي قد أسفرت عن عدة مواجهات قوية في الدور الأول الذي يضمّ أربع مجموعات تتنافس في كل منها أربعة منتخبات، تليها أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة الختامية،

وذلك على مدى 11 يوماً في ملعب تم بناؤه خصيصاً للبطولة في حي دبي للتصميم.

ونقل "الفيفا" عن محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم ومدير اللجنة المحلية المنظمة قوله: "إننا فخورون بالإعلان عن طرح تذاكر النسخة 12 من هذه البطولة المرموقة، كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، فخورون باستقبال أفضل نجوم اللعبة في دبي بين 15 و25 فبراير ".

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