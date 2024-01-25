مكتوم بن محمد يُقدّم واجب العزاء في علي خلفان بن سرور حامد الخالدي



قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الخميس)، واجب العزاء في وفاة المغفور له علي خلفان بن سرور حامد الخالدي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن خالص العزاء لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

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