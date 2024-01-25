مكتوم بن محمد يُقدّم واجب العزاء في علي خلفان بن سرور حامد الخالدي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الخميس)، واجب العزاء في وفاة المغفور له علي خلفان بن سرور حامد الخالدي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن خالص العزاء لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.
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