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مكتوم بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة حميد بن سالم بنواس الكتبي

1/25/2024 8:01:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الخميس)، واجب العزاء في وفاة المغفور له حميد بن سالم بنواس الكتبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن خالص العزاء لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

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