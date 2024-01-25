البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 45%

رفع البنك المركزي التركي الخميس سعر الفائدة الرئيسي في إطار تشديد للسياسة النقدية أدّى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي من 42,5% إلى 45%، قائلاً إنه «سيحافظ على هذه المستوى طالما لزم الأمر».

وقال البنك المركزي التركي إن التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار خفض التضخم قد تم تحقيقه، وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما دعت الحاجة.

جاء ذلك بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس متوقعة.

وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية «لقد تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم، وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه».

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