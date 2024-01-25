1730 شركة إماراتية تستثمر في كافة القطاعات بمصر

وقعت شركة إمارتس للحلول الذكية «ESS» - الشركة الإماراتية الرائدة ومقرها أبوظبي، وشركة سيمنز للصناعات – مصر، وشركة إيميرسون الأمريكية، مؤخراً، توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الشركات الثلاث، وذلك بحضور مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وعلى هامش المؤتمر قالت السفيرة مريم الكعبي، إن العلاقات الإماراتية المصرية تتميز بأنها علاقات أخوية وثيقة، وأن مصر بلد واعد في مجال الاستثمار واقتصادها قوي رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة.

وأكدت الكعبي أن الإمارات تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث يصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر إلى 1730 شركة في كافة القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر مرشحة للزيادة لارتفاع العائد الاستثماري بها.

ويهدف البروتوكول إلى خدمة التطور التكنولوجي لتقديم حلول تكنولوجية حديثة ومبتكرة تخدم البنية التحتية في القطاعات الحيوية المختلفة، وهي شراكة استراتيجية مبنية على أسس التعاون في الفترة المقبلة على مشروعات هامة واستراتيجية في مصر وأفريقيا في المجالات المختلفة التي تعمل فيها الشركات، ويعمل الأطراف الثلاثة الموقعون على بروتوكول التعاون في مجالات تطوير تكنولوجيا البنية التحتية وتقديم حلول مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأشياء التي تخدم العديد من القطاعات المختلفة، مثل البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية للمدن الذكية والمنشآت الحيوية.

واتفقت الشركات على بدء مرحلة جديدة للتعاون المشترك لتنفيذ المشروعات في مصر وأفريقيا بالاستفادة بالقدرات الفنية لكل طرف في مشروعات مشتركة.

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