نوكيا تسجل خسائر وتراجع في مبيعات الربع الأخير

أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا تسجيل خسائر صافية خلال الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 33 مليون يورو (35.9 مليون دولار)، مقابل أرباح قدرها 3.15 مليارات يورو خلال العام الماضي ككل.

وأعلنت الشركة التي تكافح في مواجهة تراجع الطلب على تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس من جانب شركات شبكات الاتصالات تحقيق أرباح تشغيل بقيمة 568 مليون يورو خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 929 مليون يورو في العام السابق.

وتأثرت نتائج الشركة بتغيير نموذج التشغيل الذي أدى إلى إعادة قياس الأصول الضريبية غير النقدية المؤجلة.



كما تراجعت مبيعات نوكيا بنسبة 23 % إلى 5.71 ملير يورو خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 7.45 مليارات يورو في العام السابق. كما تراجعت المبيعات بنسبة 21 % عند تثبيت أسعار الصرف.

واقترح مجلس الإدارة صرف توزيعات نقدية بقيمة 0.13 يورو للسهم الواحد وإعادة شراء أسهم بقيمة 600 مليون يورو خلال عامين.

وفي الشهر الماضي حذرت نوكيا بالفعل من احتمال عدم تحقيق أرباح التشغيل والمبيعات والتدفقات النقدية المستهدفة للعام الماضي ككل.

وخسرت نوكيا عقداً بقيمة 14 مليار دولار لتحديث شبكة الاتصالات اللاسلكية لشركة أيه.تي أند تي الأمريكية، والذي ذهب إلى منافستها السويدية إريكسون. وأضيف هذا النبأ إلى عام مضطرب بالفعل للشركة التي تواجه مثل منافستها السويدية تراجع إنفاق شركات الاتصالات على تحديث شبكاتها أو إقامة شبكات الجيل الخامس.

وخلال 12 شهراً حتى الأربعاء تراجع سعر سهم نوكيا بنسبة 25 % تقريباً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز