سيتي جروب تحذر من ارتفاع سعر النفط إلى 90 دولاراً للبرميل

حذر تقرير صادر عن مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية من احتمال ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 90 دولاراً للبرميل في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، رغم العوامل المضادة التي تدفع أسعار النفط إلى التراجع مثل تباطؤ الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد مستورد للنفط في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي شهر بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من التوقعات وإعلان الصين خطط لتحفيز الاقتصاد.

وخلال التداولات ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.5% إلى 80.43 دولاراً للبرميل تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 75.52 دولاراً للبرميل تسليم مارس المقبل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 19 يناير الماضي بمقدار 9.233 ملايين برميل مقارنة بالأسبوع السابق، في حين تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 920 ألف برميل إلى 356.5 مليون برميل.

في الوقت نفسه، تراجع المخزون في مستودعات كوشينج الرئيسية بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.01 مليون برميل إلى 30.1 مليون برميل.

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