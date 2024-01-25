5 نصائح لمحو آثار بصمتك الرقمية بشكل مثالي

مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد موسم العطل، فالآن هو أفضل وقت لإجراء مسح ضروري لبصمتك الرقمية. سيكون ذلك صفحة «بيضاء جديدة» للعام وسيعزز إنتاجيتك أيضاً. لهذا، يقدم خبراء كاسبرسكي النصائح التالية للحفاظ على تواجدك الرقمي سليماً:





1. احذف الملفات غير الضرورية

هذه الخطوة بمنتهى السهولة. ومع ذلك، فإن حذف الملفات التي لم تعد بحاجة إليها يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً. قد تكون هذه الخطوة مخيفة أيضاً، خاصة إذا كان لديك آلاف الملفات، لذا من الأفضل أن تبدأ بحذف من 20 إلى 50 ملفاً يومياً. يمكنك البدء بتنظيف سطح مكتب حاسوبك من جميع اختصارات الملفات التي لم تعد بحاجة إليها. اعتبره كانتصار سهل وسريع سيحسن أداء حاسوبك ويمنح سطح المكتب مظهراً مرتباً. الخطوة التالية ربما هي حذف الملفات غير الضرورية، فنحن للأسف نراكم الكثير منها عند تصفح الإنترنت. يمكنك البدء بحذف الملفات غير الضرورية من مجلد التحميلات.





2. نظّف بريدك الإلكتروني وتطبيقات المراسلة

في عالمنا المتصل، أصبح مشهد البريد الإلكتروني الغارق بالرسائل مألوفاً لدى الجميع. لذا يمكنك البدء بتنظيف بريدك الإلكتروني بخطوات أساسية مثل إلغاء اشتراكك من جميع النشرات الإخبارية التي لا يتسنى لك قراءتها أبداً. وتتمثل المهمة «السهلة» الأخرى في التخلص من كل تلك الرسائل غير المقروءة منذ شهور أو سنوات. فإذا لم تقرأ أياً منها حتى الآن، من المحتمل أنك لن تفعل ذلك أبداً. وهنالك طريقة رائعة أخرى لتحرير مساحة التخزين هي حذف المحادثات القديمة من تطبيقات المراسلة. فتخلص من أية محادثة غير مهمة لعملك أولحياتك الشخصية. وبالطبع، لا تنسَ أن تحذف جميع الرسائل في مجلد الرسائل المزعجة. تقوم معظم برامج البريد الإلكتروني بهذا تلقائياً، لكن فقط بعد مرور فترة معينة من الزمن أو وصول حجم المجلد إلى مقدار معين. من الأفضل أن تحذف أي رسائل مزعجة فيه لمرة واحدة في الأسبوع. هذه أيضاً طريقة رائعة لمعرفة ما إذا كانت هناك رسائل مهمة وصلت عن طريق الخطأ إلى مجلد الرسائل المزعجة. وتذكر دائماً أن تتأكد من توافق عنوان الرابط في متصفحك مع ما تنوي إلغاء اشتراكك منه قبل إدخال أي معلومات تسجيل الدخول (إذا طُلبت منك أصلاً). فهذا يمنع هجمات التصيد الاحتيالي المحتملة التي تهدف إلى سرقة بياناتك.





3. احذف التطبيقات غير المستخدمة كلياً

من المحتمل أن تكون لديك تطبيقات مثبتة لم تستخدمها منذ وقت طويل، سواء على هاتفك الذكي أو حاسوبك المحمول. وربما لم تفتح بعضها أبداً منذ شرائك جهازك، فهناك الكثير منها على هاتفك الذكي خاصة. تستهلك هذه التطبيقات مساحة تخزين وذاكرة الوصول العشوائي في جهازك، ويمكن أن تشكل خطراً أمنياً إذا تم اختراقها لكونها قديمة. ابدأ بحذف تطبيق واحد غير مستخدم يومياً، وسرعان ما سيبدو جهازك وكأنه عاد «جديداً» بفضل مساحة التخزين المحررة. ستندهش أيضاً من الصلاحيات التي تتمتع بها بعض التطبيقات للدخول على ملفاتك و/أو معرفة موقع جهازك.





4. أوقف الإشعارات غير الضرورية

يؤدي تواصلنا المتزايد لأمر آخر وهو تلقينا لعدد كبير من الإشعارات الرقمية. ويمكن أن تخرج هذه الإشعارات عن السيطرة بسرعة، سواء أكانت قادمة من تطبيق للياقة البدنية أو للتذكير بعيد ميلاد أحد معارفك. بالتالي، قد تقرر أن توقف جميع الإشعارات عن الظهور في جهازك، ولكن هذا ينفي غرض تلقيها في المقام الأول. بدلاً من ذلك، حدد التطبيقات التي تفرط في إرسال الإشعارات أو تسيء استخدامها وقم بإيقافها. يجدر بالذكر أن العديد من الأجهزة تحتوي على وضع التركيز الذي يمكّنك تفعيله من إيقاف الإشعارات مؤقتاً أثناء حضور اجتماع أو الحاجة إلى التركيز على مهمة محددة.





5. تحقق من أمان كلمات مرورك

قد تكون هذه الخطوة التي يخشاها الناس أكثر من أي شيء آخر. حيث يلتزم عدد قليل جداً من المستخدمين بالممارسات الجيدة لإدارة كلمات المرور، وغالباً ما يستخدمون نفس كلمة المرور لجميع حساباتهم الرقمية. ولكن حان الوقت للتخلص من هذه العادة السيئة والبدء في استخدام مدير كلمات مرور غير عشوائية.

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