تعليق خطط توسع إنتاج طائرات «بوينغ ماكس 737»

علقت إدارة الطيران الفدرالية خطط شركة بوينغ بالتوسع في إنتاج طائرتها 737 ماكس، كما مهدت الطريق لعودة طائرة ماكس 9 إلى الخدمة في الأيام المقبلة.

وتأتي خطوة استئناف تشغيل ماكس 9 المرتقبة، بعد حوالي 3 أسابيع من حادث سقوط جزء من جسم طائرة من الطراز ذاته وتابعة لشركة ألاسكا أيرلاينز.

وقال مدير إدارة الطيران الفدرالية مايكل ويتكر في بيان،

الأربعاء: دعوني أكون واضحاً.. هذه لن تكون عودة الأعمال كالمعتاد بالنسبة لبوينغ. لن نوافق على أي طلب من الشركة بالتوسع في الإنتاج أو إضافة خطوط إنتاجية بالنسبة لـ737 ماكس حتى نصبح راضين عن أن المشاكل المتعلقة بمراقبة الجودة والتي تم كشفها خلال تلك العملية قد تم حلها.

وتسعى شركة بوينغ لزيادة إنتاج أفضل طائراتها من حيث المبيعات، إذ تطالب الخطوط الجوية بشراء طائرات جديدة في أعقاب أزمة جائحة كورونا.

من جانبها، قالت شركة بوينغ إنها ستواصل التعاون بشكل كامل وشفافية مع إدارة الطيران الفدرالية، وستتبع تعليماتهم في الوقت الذي تتخذ فيه الشركة إجراءات من أجل تعزيز السلامة والجودة لدى الشركة.

في الوقت نفسه، أفادت إدارة الطيران الفدرالية بأنها وافقت على تعليمات التفتيش لطائرة ماكس 9، إذ كانت تنتظر الخطوط الجوية الموافقة لمراجعة أسطولها من أجل إعادة تلك الطائرات إلى الخدمة.

وكانت إدارة الطيران الفدرالية قد طالبت بخروج طائرات 737 ماكس 9 من الخدمة بعد الحادث المتعلق

بألاسكا، لكن الشركة أعلنت أنها ستعيد الطائرات إلى الخدمة بداية من الجمعة.

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