عدد السيارات المصنعة في بريطانيا يتجاوز المليون لأول مرة من 2019

كشفت بيانات جديدة أن عدد السيارات التي تم تصنيعها في المملكة المتحدة تجاوز مليون مركبة العام الماضي لأول مرة منذ عام 2019.

وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أن بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا كشفت أنه تم تصنيع مليون و25 ألفاً و474 سيارة ومركبة تجارية، بزيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2022.

وقالت الرابطة إن تراجع حدة المشاكل المتعلقة بجائحة كورونا مثل نقص الرقائق وإجراءات الإغلاق، بالإضافة إلى زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، أدى لزيادة الإنتاج.

ومازال الاتحاد الأوروبي أكبر سوق عالمي لقطاع السيارات البريطاني، حيث استحوذ على 60% من الصادرات، يليه الولايات المتحدة بعد ذلك الصين.

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