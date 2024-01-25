صدام محتمل مع السنغال.. طريق منتخب مصر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

شهدت مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، تنافسًا كبيرًا بين المنتخبات التي تأهلت إلى هذا الدور.

وتلعب حالياً منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بدولة كوت ديفوار، حيث بدأت 13 يناير الجاري، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

ويعد منتخب السنغال هو حامل لقب النسخة الماضية 2021، بعد فوزه على منتخب مصر بالمباراة النهائية بفضل ركلات الترجيح، وهي النسخة التي أقيمت على أرض الكاميرون.

ويعتبر منتخبا السنغال والمغرب، هما الأقرب للقب النسخة الحالية، نظراً لأن الأول مازال محافظ على مستواه الفني، والثاني مرشح محتمل بعد الأداء المتميز الذي قدمه في بطولة كأس العالم 2022، وحصده المركز الرابع في إنجاز تاريخي على المستوى العربي والإفريقي.

وشهدت مرحلة المجموعات في البطولة الإفريقية، تأهل 3 منتخبات عربية هي، مصر والمغرب وموريتانيا، بينما ودع منتخبي الجزائر وتونس البطولة مبكراً، ومن مفاجآت هذا الدور، تأهل منتخب كوت ديفوار ممثل البلد المستضيف بشق الأنفس، ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

وأسفرت مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، عن مواجهات قوية وصدام ناري بين عدة منتخبات، يأتي أبرزها نيجيريا ضد الكاميرون، والسنغال ضد كوت ديفوار، بينما تشهد باقي المباريات مواجهات متوازنة، منها مواجهة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية المتأهل كثانِ المجموعة السادسة، وتقام هذه المباراة الأحد المقبل 28 يناير 2024، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، سيكون على موعد مع الفائز من مباراة غينيا ضد غينيا الاستوائية، يوم 3 فبراير 2024، وإذا استمر الفراعنة في طريقهم سيلتقون في الدور نصف النهائي مع أحد المنتخبات المتأهلة من مباراتي السنغال ضد كوت ديفوار ومالي ضد بوركينا فاسو، وذلك يوم 7 فبراير 2024.

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