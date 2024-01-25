مانشستر سيتي يتعاقد مع موهبة أرجنتينية جديدة

أعلن نادي مانشستر سيتي، تعاقده مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث وقع السيتيسينز مع اللاعب الشاب الموهوب كلاوديو إيتشيفيري، قادمًا من ريفر بليت الأرجنتيني بعقد يمتد 4 مواسم، حتى نهاية 2028.

وكتب مانشستر سيتي عبر حساباته الرسمية: "يسعدنا أن نعلن أننا أكملنا التوقيع مع كلاوديو إيتشيفيري من فريق ريفر بليت، وقع كلاوديو إيتشيفيري عقدًا حتى يونيو 2028، لكنه سيبقى في ريفر بليت قبل أن ينتقل إلى ملعب الاتحاد، يناير من العام المقبل".

ولم يعلن مانشستر سيتي التفاصيل المالية لصفقة كلاوديو إيتشيفيري، إلا أن تقارير صحفية أشارت أن ريفر بليت سيحصل على 14 ونصف مليون يورو، نظير الصفقة مع 9 ملايين أخرى إضافات متغيرة، مرتبطة بأداء اللاعب.

ويشارك إيتشيفيري في مركز صانع الألعاب، وخاض 4 مباريات مع الفريق الأول في ريفر بليت بواقع 72 دقيقة، صنع خلالها هدفًا.

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