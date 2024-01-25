رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد سعيد سلطان النعيمي وكيلاً لوزارة التغير المناخي والبيئة

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد سعيد سلطان النعيمي وكيلاً لوزارة التغير المناخي والبيئة
التاريخ
1/25/2024 8:00:29 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مرسوماً اتحادياً بتعيين
محمد سعيد سلطان النعيمي وكيلاً لوزارة التغير المناخي والبيئة.
MENAFN25012024000110011019ID1107767958
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.