غلوبس: شركات التأمين توقف خدماتها للسفن الإسرائيلية والأميركية في البحر الأحمر

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أكدت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية "الإسرائيلية" أن شركات التأمين أوقفت تقديم خدماتها للسفن "الإسرائيلية" والأميركية التي تعبر البحر الأحمر، على خلفية عمليات القوات المسلحة اليمنية رداً على العدوان الأميركي على البلاد وعلى العدوانعلى قطاع غزة.

ووصفت الصحيفة خطوة شركات التأمين بالمهمة والاستثنائية.

وأوضحت أن توقف التأمين سيكلّف السفن "الإسرائيلية" مدّة أطول في الإبحار، إذ أنها تتركها أمام خيارين.

والخياريان هما: تجاوز أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح (جنوب غرب دولة جنوب إفريقيا)، وهو ما يضيف أسبوعين إضافيين على الأقل والمزيد من التكاليف إلى الرحلة من الشرق، أو استخدام موانئ التغذية في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث سيتم تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على متن السفن إلى "إسرائيل".

وقدّرت الصحيفة أن عمليات القوات المسلحة اليمنية أدت إلى قفز نسبة التأمين لعبور البحر الأحمر من 0.01%. من قيمة البضائع الموجودة على السفن في أوائل ديسمبر: كانون الأول إلى 1%.

وشرحت في هذا الإطار، أنه "إذا كانت سفينة حاويات تحمل نحو 12000 حاوية Teu (وحدة قياس تعادل حاوية 20 قدماً)، فإن قيمة البضائع تبلغ نحو 100 مليون دولار"، مؤكدةً أن التكلفة المضافة لتأمين النقل عبر البحر الأحمر هي مليون دولار.

وتؤكد صنعاء حرصها على أمن الملاحة في البحر الأحمر لكل السفن باستثناء الإسرائيلية والأميركية أو المتجهة إلى موانئ الاحتلال في فلسطين المحتلة إلى حين توقف العدوان على غزة، محذّرة واشنطن من عسكرة البحر الأحمر بعد إعلانها إنشاء "تحالف" بحري، هدفه

حماية "إسرائيل".