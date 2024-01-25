أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي تدعم حل الدولتين

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أيدت أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وساند 49 من إجمالي 51 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ تعديلا يدعم حلا تفاوضيا للصراع يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب.
وقال السناتور براين شاتز الذي اقترح إجراء تعديل لمشروع قانون، في مؤتمر صحفي "ما سيحدد مستقبل إسرائيل وفلسطين هو ما إذا كان هناك أمل أم لا. وحل الدولتين يجب أن يكون هو هذا الأمل".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في مؤتمر صحفي هذا الشهر إنه يعارض إقامة أي دولة فلسطينية، وأثار حديثه قلقا دوليا بما في ذلك في الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل.
وتصر واشنطن على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام الدائم في المنطقة. ويضغط العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن على الإدارة لبذل المزيد من الجهد للتعامل مع الخسائر الفادحة التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين بسبب العمليات الإسرائيلية على قطاع غزة.
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