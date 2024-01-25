أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي تدعم حل الدولتين

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أيدت أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وساند 49 من إجمالي 51 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ تعديلا يدعم حلا تفاوضيا للصراع يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب.

وقال السناتور براين شاتز الذي اقترح إجراء تعديل لمشروع قانون، في مؤتمر صحفي "ما سيحدد مستقبل إسرائيل وفلسطين هو ما إذا كان هناك أمل أم لا. وحل الدولتين يجب أن يكون هو هذا الأمل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في مؤتمر صحفي هذا الشهر إنه يعارض إقامة أي دولة فلسطينية، وأثار حديثه قلقا دوليا بما في ذلك في الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل.

وتصر واشنطن على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام الدائم في المنطقة. ويضغط العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن على الإدارة لبذل المزيد من الجهد للتعامل مع الخسائر الفادحة التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين بسبب العمليات الإسرائيلية على قطاع غزة.