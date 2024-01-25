جودة البيئة: 66% من أهالي قطاع غزة يعانون الأمراض المنقولة بوساطة المياه

MENAFN - Palestine News Network ) البيرة/PNN- قالت سلطة جودة البيئة، إن 66% من أهالي قطاع غزة يعانون انتشار الأمراض المنقولة بوساطة المياه كالكوليرا والإسهال المزمن والأمراض المعوية، بسبب نقص المياه الصالحة للشرب وإغلاق جميع محطات تحلية المياه نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، ضمن حملتها البيئية الرقمية المستمرة،

أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لخطوط الصرف الصحي وفيضانها يؤدي إلى كارثة صحية وبيئية، خاصة بركة الشيخ رضوان التي وصل منسوبها إلى مستوى حرج، بسبب تجمع مياه الأمطار وتسرب المياه العادمة إليها.

وأكدت "جودة البيئة"، أن عدوان الاحتلال تسبب باقتلاع نحو 50 ألف شجرة وتجريف آلاف الدونمات الزراعية والمشاتل والحدائق المنزلية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور جودة التربة وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ولفتت إلى أن الحملة البيئية الرقمية تحتوي على بيانات ومعلومات عن الآثار السلبية الجسيمة في البيئة الفلسطينية.

وأشارت إلى أنها تهدف إلى فضح جرائم الاحتلال بحق البيئة، كون العدوان لا يشكل كارثة إنسانية فقط، بل يعمل على تدمير مكونات البيئة، بسبب تراكم النفايات الصلبة والطبية، وتوليد الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي في تغير المناخ، إضافة إلى نقص المياه الصالحة للشرب بسبب توقف محطات تحلية المياه وغيرها من القضايا البيئية المختلفة.

وتابعت "جودة البيئة"، أن الحملة تتضمن "جرافيك" تفصيليا يُنشر عبر المنصات الرقمية التابعة لها، للمساهمة في توسيع نطاق الوعي بالتحديات البيئية، وتداول المهتمين لها في مجال البيئة وتغير المناخ، وتبادلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، بهدف زيادة الوعي العام وجعل القضايا البيئية محل اهتمام أوسع.

وتطرقت الحملة إلى دراسة بحثية نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية حول تفاقم الكارثة المناخية عالمياً وتجاوزها في قطاع غزة ما تسمى ببصمة الكربون السنوية لأكثر من 20

دولة تتأثر بالتغيرات المناخية.

كما تستند في معلوماتها إلى مصادر محلية من قطاع غزة، وشهادات حية من المواطنين حول تفاقم المعاناة الإنسانية، بسبب نقص الوقود الذي أدى إلى تعطيل عمليات جمع النفايات، وإغلاق محطات تحلية المياه، ما تسبب بانتشار الأمراض والحشرات والقوارض.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لمواجهة التحديات البيئية الهائلة، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على البيئة والتصدي لتداول الأضرار البيئية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي.