إقراض الطلبة يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني

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- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم الخميس، البدء باستقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الثاني من العام الدراسي 2023–2024م، وذلك لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
وأوضح الصندوق، في بيان صحفي، أن استقبال الطلبات سيبدأ اعتبارا من تاريخ 28/1/2024، ويستمر إلى 10/3/2024.
وأشار إلى أن آلية تقديم الطلبات للطلبة الذين لم يتقدموا بطلب قرض، أو الذين تقدموا بطلبات ولم تُدقَّق طلباتهم في الفصل الدراسي الأول 2023/2024م، تتم من خلال دخول الطالب/ة إلى حسابه/ا في مـــوقع الخدمات الإلكترونية للصندوق ، ومن ثم إدخال بيانات طلب القرض الإلكتروني، والتأكد من حفظ هذه البيانات، كما يُسلِّم الطالب/ة جميع الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة منه (مُعزِّزات طلب القرض) لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية، ويتم تدقيق الطلب مباشرة، ويستلم الطالب/ة نموذج إثبات تقديم الطلب وتدقيقه، وأنه في حالة لم يُتِمّ الطالب/ة هذه الخطوة، يُعتبر طلبه غير مكتمل ولا يُنظر فيه.
كما يتوجَّب على الطلبة الذين ليس لديهم حساب في موقع الصندوق إنشاء اشتراك جديد قبل إجراء الخطوات المذكورة أعلاه.
أمّا الطلبة الذين تَقدَّموا بطلب قرض وتم تدقيق طلباتهم في الفصل الدراسي الأول 2023/2024؛ فآلية تقديم طلباتهم تتم من خلال دخول الطالب/ة إلى حسابه في مـــوقع الخدمات الإلكترونية لصندوق الإقراض ، ومِن ثم إدخال رقم هوية الأم، ومن ثم الضغط على قائمة "تجديد التقدّم لطلب قرض"، وذلك لتأكيد رغبته بالتقدّم بطلب لهذا الفصل؛ دون الحاجة للرجوع إلى دائرة الشؤون الطلابية، ودون الحاجة لتسليم مُستندات جديدة.
ويُشترط فيمن يتقدّم للحصول على قرض أن يكون طالباً منتظماً في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ومُحتاجاً من الناحية المادية، وأن يكون قد اجتاز بنجاح فصلاً دراسياً على الأقل، وألا يقل معدله التراكمي عن 65% لطالب البكالوريوس، و60% لطالب الدبلوم للنظام المئوي، وألا يقل عن (2) لنظام النقاط، إضافةً إلى أنْ يُسجِّل الطالب/ة 12 ساعة مُعتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الثاني 2024-2023، وألا يكون الطالب/ة حاصلاً على أية منحة أو مساعدة من جهات أخرى.
يُشار إلى أنه في حالة فقدان الطالب/ة اسم المستخدم و/ أو كلمة المرور الخاصة به فعليه مُراجعة دائرة شؤون الطلبة في مؤسَّسته التعليميّة أو الدخول إلى هذا الرابط ، مع الإشارة أيضاً إلى أن رسوم طلبة التعليم الموازي تُحسب وفق الرسوم العادية وليس حسب أسعار الدراسة الموازية، مع التنويه إلى أن نسبة القرض الذي يقدمه الصندوق لا تتجاوز 75% من الرسوم الدراسية؛ بما لا يتجاوز قيمة (1000) دينار أردني، ولا تقل عن (100) ديناراً بأي حال من الأحوال؛ للطالب/ة الواحد في الفصل الدراسي الواحد.
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