إقراض الطلبة يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم الخميس، البدء باستقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الثاني من العام الدراسي 2023–2024م، وذلك لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وأوضح الصندوق، في بيان صحفي، أن استقبال الطلبات سيبدأ اعتبارا من تاريخ 28/1/2024، ويستمر إلى 10/3/2024.

وأشار إلى أن آلية تقديم الطلبات للطلبة الذين لم يتقدموا بطلب قرض، أو الذين تقدموا بطلبات ولم تُدقَّق طلباتهم في الفصل الدراسي الأول 2023/2024م، تتم من خلال دخول الطالب/ة إلى حسابه/ا في مـــوقع الخدمات الإلكترونية للصندوق ، ومن ثم إدخال بيانات طلب القرض الإلكتروني، والتأكد من حفظ هذه البيانات، كما يُسلِّم الطالب/ة جميع الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة منه (مُعزِّزات طلب القرض) لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية، ويتم تدقيق الطلب مباشرة، ويستلم الطالب/ة نموذج إثبات تقديم الطلب وتدقيقه، وأنه في حالة لم يُتِمّ الطالب/ة هذه الخطوة، يُعتبر طلبه غير مكتمل ولا يُنظر فيه.

كما يتوجَّب على الطلبة الذين ليس لديهم حساب في موقع الصندوق إنشاء اشتراك جديد قبل إجراء الخطوات المذكورة أعلاه.

أمّا الطلبة الذين تَقدَّموا بطلب قرض وتم تدقيق طلباتهم في الفصل الدراسي الأول 2023/2024؛ فآلية تقديم طلباتهم تتم من خلال دخول الطالب/ة إلى حسابه في مـــوقع الخدمات الإلكترونية لصندوق الإقراض ، ومِن ثم إدخال رقم هوية الأم، ومن ثم الضغط على قائمة "تجديد التقدّم لطلب قرض"، وذلك لتأكيد رغبته بالتقدّم بطلب لهذا الفصل؛ دون الحاجة للرجوع إلى دائرة الشؤون الطلابية، ودون الحاجة لتسليم مُستندات جديدة.

ويُشترط فيمن يتقدّم للحصول على قرض أن يكون طالباً منتظماً في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ومُحتاجاً من الناحية المادية، وأن يكون قد اجتاز بنجاح فصلاً دراسياً على الأقل، وألا يقل معدله التراكمي عن 65% لطالب البكالوريوس، و60% لطالب الدبلوم للنظام المئوي، وألا يقل عن (2) لنظام النقاط، إضافةً إلى أنْ يُسجِّل الطالب/ة 12 ساعة مُعتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الثاني 2024-2023، وألا يكون الطالب/ة حاصلاً على أية منحة أو مساعدة من جهات أخرى.

يُشار إلى أنه في حالة فقدان الطالب/ة اسم المستخدم و/ أو كلمة المرور الخاصة به فعليه مُراجعة دائرة شؤون الطلبة في مؤسَّسته التعليميّة أو الدخول إلى هذا الرابط ، مع الإشارة أيضاً إلى أن رسوم طلبة التعليم الموازي تُحسب وفق الرسوم العادية وليس حسب أسعار الدراسة الموازية، مع التنويه إلى أن نسبة القرض الذي يقدمه الصندوق لا تتجاوز 75% من الرسوم الدراسية؛ بما لا يتجاوز قيمة (1000) دينار أردني، ولا تقل عن (100) ديناراً بأي حال من الأحوال؛ للطالب/ة الواحد في الفصل الدراسي الواحد.

