انخفاض الفاتورة النفطية للأردن إلى 2.7 مليار دينار

(MENAFN
- Amman Net)
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انخفاض الفاتورة النفطية للأردن إلى 2.7 مليار دينار 01/25/2024 - 15:05 عمان ن
واصلت الفاتورة النفطية للمملكة انخفاضها منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لتصل إلى 2.723 مليار دينار، مقابل 3.302 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022.
وأشار التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الخميس، إلى انخفاض مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2023، بنسبة 17.5%.
ووصلت قيمة تراجع الفاتورة النفطية حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لعام 2023، نحو 579 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022.
واستحوذ الوقود المعدني على الحصة الكبرى من مستوردات المملكة من المشتقات النفطية لتصل إلى نحو 893 مليون دينار، تلاها البترول الخام بقيمة 661 مليون دينار، ثم أرواح النفط "البنزين" بنحو 584 مليونا.
كما بلغت مستوردات المملكة من ديزل "السولار" ما يقارب 546 مليون دينار، بالإضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 35 مليونا، والكاز بقيمة 3 ملايين دينار.
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