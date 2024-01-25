أمير قطر ووزير الخارجية البريطاني يبحثان سبل وقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أكد الديوان الأميري القطري.
وأضاف الديوان أن آل ثاني بحث مع كاميرون سبل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري في غزة.
وتابع أن كاميرون أعرب عن شكر بريطانيا لأمير دولة قطر على جهود بلاده لخفض التصعيد وإنهاء الحرب في غزة.
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