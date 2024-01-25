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المركزي التركي يرفع الفائدة والليرة تواصل تراجعها

1/25/2024 7:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها رفع أسعار الفائدة إلى 45.00%، وهو ما توقعه الخبراء، وذلك بعد أن كانت الفائدة عند 42.50%، أي تم رفعها بـ 2.50%.
وبالتزامن مع صدور قرار الفائدة، واصلت الليرة التركية تراجعها أمام الدولار الأمريكي خلال هذه اللحظات بنسبة 0.2% إلى 30.28 ليرة للدولار، فيما تنخفض الليرة أمام اليورو بنسبة 0.42% إلى 33.08 ليرة لليورو الواحد.
يعد نهج السياسة النقدية المتشددة الأخير في تركيا جزءاً من تحول اقتصادي كبير بدأ منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار الماضي.




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