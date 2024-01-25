المركزي التركي يرفع الفائدة والليرة تواصل تراجعها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها رفع أسعار الفائدة إلى 45.00%، وهو ما توقعه الخبراء، وذلك بعد أن كانت الفائدة عند 42.50%، أي تم رفعها بـ 2.50%.
وبالتزامن مع صدور قرار الفائدة، واصلت الليرة التركية تراجعها أمام الدولار الأمريكي خلال هذه اللحظات بنسبة 0.2% إلى 30.28 ليرة للدولار، فيما تنخفض الليرة أمام اليورو بنسبة 0.42% إلى 33.08 ليرة لليورو الواحد.
يعد نهج السياسة النقدية المتشددة الأخير في تركيا جزءاً من تحول اقتصادي كبير بدأ منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار الماضي.
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