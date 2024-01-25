الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا من الضفة والعشرات من خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News)اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 24 فلسطينيا من الضفة، والعشرات من خان يونس، جنوب قطاع غزة.



فمن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا، وهم: الأسير المحرر أحمد وليد خشان من قرية بير الباشا جنوبا، وأوس كحيل سكران، وأحمد ربيع نصار، وبهاء العبسي، ومراد سوقية، وبكر خمايسة، وحسني يونس، ومحمد محمود قمبع، ولؤي جهاد الشلبي، ومحمد زياد الشلبي، وإبراهيم هصيص، وحمودي العرسان من الحي الشرقي للمدينة.



ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي محمد رزق (28 عاما) من قرية المدية غربا.



ومن الخليل، اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: حماد حسين الشامسطي، ويونس راتب الشامسطي من بلدة يطا، وعبد المجيد ماجد ازغير، وعمر راشد عمرو من منطقة "قب الجانب" وسط المدينة، وهاشم عطية الفقيات من قرية البيرة.

ومن طوباس، اعتقلت تلك القوات الشاب حسين عبد الرحيم بشارات (28 عاما)، من بلدة طمون جنوبا، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري.



ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشاب محمد أحمد العروج (29 عاما)، من واد شاهين في المدينة.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: الأسير المحرر جابر الأغبر، ووسيم حلاوة من المدينة، وعضو مجلس قروي يتما وائل محمد نجار، ونجله براء.

ومن غزة، اعتقل جيش الاحتلال جميع الرجال داخل عمارة سكنية غرب خان يونس، واقتاد النساء والأطفال إلى مقر جمعية الهلال الأحمر، حيث احتجزهم داخله.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو (6285)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.



يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.



وفا