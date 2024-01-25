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اجراء 6998 عملية جراحية في الميداني الأردني بخان يونس

1/25/2024 7:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، إحصائية توضح الجهود التي تقدمها المستشفيات الميدانية الأردنية في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.
وبينت الإحصائية التي نشرت على الموقع الرسمي للقيادة العاملة للقوات المسلحة، أن المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، أجرى 6998 عملية جراحية، منذ بدء عمله في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، إلى غاية اليوم الخميس.
وأشارت إلى أن عدد المراجعين للمستشفى بلغ 44857 مراجعا، إلى جانب 590 دخولا إلى أقسام المستشفى.
كما بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجراها المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، منذ بدء عمله في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وإلى غاية اليوم الخميس، 697 عملية جراحية.
وبلغ عدد المراجعات في المستشفى 27628 مراجعة، إلى جانب 145 حالة دخول، وصرف 18646 وصفة طبية.




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