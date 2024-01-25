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كأس آسيا: الأردن (0) - (1) البحرين - بث مباشر

1/25/2024 7:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت قبل قليل مواجهة المنتخب الأردني مع شقيقه المنتخب البحريني في مواجهة قوية على ملعب خليفة الدولي لحساب الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا.

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وقبل هذه المواجهة حسم منتخب النشامى تأهله لدور الـ16 من البطولة بعد فوزه في مواجهته الأولى أمام ماليزيا 4-0، قبل تعادله أمام كوريا الجنوبية 2-2.

وكان أعلن المدير الفني للمنتخب الأردني المغربي الحسين عموتة تشكيلة النشامى وجاءت كالآتي:

الحارس: يزيد أبو ليلى
الدفاع: أنس بني ياسين، عبد الله نصيب، سالم العجالين
الوسط: فادي عوض، رجائي عايد، محمد أبو حشيش، فراس شلباية
الهجوم: يوسف أبو جلبوش (شرارة)، علي علوان، ويزن النعيمات

وجاءت تشكيلة الأحمر البحريني على النحو التالي:
حارس المرمى: إبراهيم لطف الله
خط الدفاع: محمد عادل – سيد مهدي باقر – وليد الحيام – عبد الله الخلاصي
خط الوسط: محمد الحردان – جاسم الشيخ – محمد مرهون – علي مدن – كميل الأسود.
خط الهجوم: عبد الله يوسف.

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