كأس آسيا: الأردن (0) - (1) البحرين - بث مباشر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت قبل قليل مواجهة المنتخب الأردني مع شقيقه المنتخب البحريني في مواجهة قوية على ملعب خليفة الدولي لحساب الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا.

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وقبل هذه المواجهة حسم منتخب النشامى تأهله لدور الـ16 من البطولة بعد فوزه في مواجهته الأولى أمام ماليزيا 4-0، قبل تعادله أمام كوريا الجنوبية 2-2.

وكان أعلن المدير الفني للمنتخب الأردني المغربي الحسين عموتة تشكيلة النشامى وجاءت كالآتي:

الحارس: يزيد أبو ليلى

الدفاع: أنس بني ياسين، عبد الله نصيب، سالم العجالين

الوسط: فادي عوض، رجائي عايد، محمد أبو حشيش، فراس شلباية

الهجوم: يوسف أبو جلبوش (شرارة)، علي علوان، ويزن النعيمات

وجاءت تشكيلة الأحمر البحريني على النحو التالي:

حارس المرمى: إبراهيم لطف الله

خط الدفاع: محمد عادل – سيد مهدي باقر – وليد الحيام – عبد الله الخلاصي

خط الوسط: محمد الحردان – جاسم الشيخ – محمد مرهون – علي مدن – كميل الأسود.

خط الهجوم: عبد الله يوسف.