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الاحتلال يكرر استهداف مراكز إيواء النازحين بخان يونس

1/25/2024 7:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقل 4 شهداء و29 جريحا إلى مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة إثر قصف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس.


وكانت قوات الاحتلال استهدفت أمس مركزا يؤوي آلاف النازحين تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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