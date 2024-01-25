أعداد شهداء مجزرة دوار الكويت في غزة ترتفع بسرعة

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد الشهداء في مجزرة دوار الكويت بمدينة غزة مرشح للزيادة بعد وصول عشرات الإصابات الخطيرة لمجمع الشفاء الطبي شمال القطاع.



وأوضح مراسل الجزيرة أن عدد الإصابات التي وصلت إلى مجمع الشفاء ارتفع إلى 180 مصابا، مشيرا إلى أن عددا آخرا من المصابين وصل إلى المستشفى الأهلي المعمداني، وماتزال الحصيلة الأخيرة للشهداء والمصابين غير معروفة.



وأكد المراسل أن معظم الإصابات التي تصل إلى المستشفيين يتم نقلها على عربات ، لعدم قدرة طواقم الإسعاف على الوصول إلى المنطقة.