أعداد شهداء مجزرة دوار الكويت في غزة ترتفع بسرعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد الشهداء في مجزرة دوار الكويت بمدينة غزة مرشح للزيادة بعد وصول عشرات الإصابات الخطيرة لمجمع الشفاء الطبي شمال القطاع.
وأوضح مراسل الجزيرة أن عدد الإصابات التي وصلت إلى مجمع الشفاء ارتفع إلى 180 مصابا، مشيرا إلى أن عددا آخرا من المصابين وصل إلى المستشفى الأهلي المعمداني، وماتزال الحصيلة الأخيرة للشهداء والمصابين غير معروفة.
وأكد المراسل أن معظم الإصابات التي تصل إلى المستشفيين يتم نقلها على عربات ، لعدم قدرة طواقم الإسعاف على الوصول إلى المنطقة.
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