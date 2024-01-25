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الهلال الأحمر: الاحتلال يستهدف مستشفى الأمل لليوم الرابع

1/25/2024 7:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني ان قوات الاحتلال تواصل استهداف مستشفى الأمل في خان يونس لليوم الرابع على التوالي.

واضاف في بيان اليوم الخميس ان قوات الاحتلال تفرض حظر تجوال كامل منذ ظهر أمس في محيط مستشفى الأمل بخان يونس وقوات الاحتلال تمنع حركة طواقم الإسعاف من وإلى المستشفى .

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