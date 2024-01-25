الهلال الأحمر: الاحتلال يستهدف مستشفى الأمل لليوم الرابع

الهلال الأحمر: الاحتلال يستهدف مستشفى الأمل لليوم الرابع
التاريخ
1/25/2024 7:11:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الهلال الأحمر الفلسطيني ان قوات الاحتلال تواصل استهداف مستشفى الأمل في خان يونس لليوم الرابع على التوالي.
واضاف في بيان اليوم الخميس ان قوات الاحتلال تفرض حظر تجوال كامل منذ ظهر أمس في محيط مستشفى الأمل بخان يونس وقوات الاحتلال تمنع حركة طواقم الإسعاف من وإلى المستشفى .
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