حزب الله: هاجمنا بمسيّرتين موقعا إسرائيليا

حزب الله: هاجمنا بمسيّرتين موقعا إسرائيليا
التاريخ
1/25/2024 7:11:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني إنه هاجم بمسيّرتين موقعا للدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة كفربلوم، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الاحتلال قصف منزلا غير مأهول في بلدة طير حرفا جنوب لبنان.
MENAFN25012024000208011052ID1107767718
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.