إنقاذ شاب قضى 8 أيام تحت أنقاض منزل في خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تمكّن أهالي بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، من انتشال شاب حياً بعد أن قضى 8 أيام كاملة تحت أنقاض منزل قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل سكان البلدة الشاب المصاب إلى المستشفى بسيارة مدنية، وقد بدى عليه الهزال والضعف الشديد، وفق مصادر فلسطينية.
ومع اشتداد العدوان الإسرائيلي على خانيونس لم تستطع طواقم الدفاع المدني الوصول إلى المنازل التي يستهدفها الاحتلال، لا سيما مع إطلاق جنود الاحتلال النار على كل من يتحرك، واستهداف سيارات الإسعاف.
MENAFN25012024000208011052ID1107767717
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.