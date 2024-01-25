إنقاذ شاب قضى 8 أيام تحت أنقاض منزل في خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تمكّن أهالي بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، من انتشال شاب حياً بعد أن قضى 8 أيام كاملة تحت أنقاض منزل قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي.



ونقل سكان البلدة الشاب المصاب إلى المستشفى بسيارة مدنية، وقد بدى عليه الهزال والضعف الشديد، وفق مصادر فلسطينية.



ومع اشتداد العدوان الإسرائيلي على خانيونس لم تستطع طواقم الدفاع المدني الوصول إلى المنازل التي يستهدفها الاحتلال، لا سيما مع إطلاق جنود الاحتلال النار على كل من يتحرك، واستهداف سيارات الإسعاف.