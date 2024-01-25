البريد والجمارك يبحثان تسهيل إجراءات التجارة الإلكترونية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود في مقر الشركة مع مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة، عملية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية عبر البريد.
وقال الداوود في بيان للشركة الخميس، إن الاجتماع جاء لبحث العديد من القضايا المشتركة التي تهم الجانبين في مجال رفع مستوى خدمات المعاينة، وتسهيل عمليات التخليص على البعائث البريدية والطرود؛ ما يوفر الوقت والجهد والمال على المواطن، بالإضافة إلى البحث في سبل توسيع التسهيلات المقدمة للمتعاملين بالتجارة الإلكترونية، وتذليل بعض العقبات التي تواجه المواطن.
وأوضح الداوود، بحضور مدير عام شركة البريد بالوكالة هنادي الطيب، أن الشركة تولّي موضوع التجارة الإلكترونية اهتماما خاصاً نظرا لأنها تحتل حيزاً واسعاً في مجال التجارة العالمية في السنوات الأخيرة، وهي من المواضيع التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتوفر فرصا متزايدة للشباب.
من جهته، قال القضاة إن الاجتماع بحث أبرز التحديات والعقبات التي تواجه التجارة الإلكترونية من خلال شركة البريد، وإجراءات المعاينة والتخمين وآليات التخليص، وخلص إلى مجموعة من القرارات لتسهيل المعاملات وإعادة دراسة مجموعة من الإجراءات، ووضع الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة، ومنها زيادة ساعات الدوام اليومية.
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