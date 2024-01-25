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جمعية الفنادق: آخر موعد لتقديم طلب الاستفادة من تأجيل قروض البنك المركزي اليوم

1/25/2024 6:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
أصدرت جمعية الفنادق الأردنية، تعميماً على كافة فنادق الأردن لتقديم طلبات الاستفادة من النافذة التمويلية التي طرحها البنك المركزي لجدولة قروض المنشآت، وتغطية النفقات التشغيلية وفق نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات.


وقال هلالات لـ "الوكيل الاخباري" إن اخر موعد لتقديم طلب للاستفادة من النافذة التمويلية اليوم الخميس، مؤكداً أنه فور تجهيز القوائم سيتم إرسالها لوزارة السياحة والآثار وذلك خلال الأسبوع القادم.
ونوه أن وزارة السياحة ستخاطب البنك المركزي بشأن المنشآت المتضررة لجدولة قروض الفنادق وتغطية النفقات التشغيلية.


ولفت أن حجوزات شهر كانون الثاني الحالي لا تتجاوز الـ 18% في الفنادق الأردنية وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على غزة .


وختم أنه منذ شهر أكتوبر الماضي ارتفعت نسبة إلغاء حجوزات الفنادق في العقبة بنسبة وصلت نحو 80%.


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