Thursday, 25 January 2024 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الزراعة وشركة زين توقّعان مذكرة تفاهم لدعم خطط التحريج الوطني

1/25/2024 6:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقّعت وزارة الزراعة مذكرة تفاهم مع شركة زين الأردن؛ وذلك بهدف دعم خطط التحريج الوطني والإرشاد الزراعي في المملكة، من خلال التعاون بين الطرفين للعمل على زيادة المساحات الخضراء، وتطوير المشاريع الزراعية ودعم المزارعين الأردنيين، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة التوعوية حول مخاطر التغيّر المناخي والتحديات البيئية والزراعية، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية حول التنمية الزراعية.
وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ان الوزارة منفتحة على الشراكات مع الشركات والمؤسسات لدعم فرص الزراعات الحرجية والرقعة الخضراء إضافة إلى آليات الاتصال والمتابعة والرقابة على المشاريع ونقل التكنولوجيا الحديثة التي تتماشى مع خطط الوزارة في تطوير القطاع.
وبيّنت شركة زين أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تكثيف التعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على التوازن البيئي لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، ولتؤكد -ضمن استراتيجيتها المستدامة- على التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في جميع برامجها ومبادراتها، لا سيما الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، والهدف الخامس عشر (الحياة في البر)، والهدف السابع عشر (عقد شراكات لتحقيق الأهداف)، حيث ستواصل زين وبالتعاون مع وزارة الزراعة إطلاق الحملات البيئية على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلان لرفع التوعية في مجال حماية البيئة، ونشر استطلاعات الرأي والاستبيانات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لقياس مدى الوعي العام وتقييم سلوكيات الأفراد، لتقوم زين بناءً على النتائج باتخاذ إجراءات كزيادة حملات التوعية البيئية وتطوير سياسات وبرامج جديدة وتشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية وتحفيز العمل على مواجهة التغير المناخي.
كما ستواصل زين دعمها للمزارعين الأردنيين وزراعة الأشجار في مختلف محافظات المملكة، لا سيّما في غابتها الكائنة في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش والتي أعادت افتتاحها في العام 2021 بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومديرية الحراج، حيث أشارت زين بأنه وصل عدد الأشجار التي قامت بزراعتها حتى الآن إلى 14500 شجرة حرجية ومثمرة في غابتها وفي عدّة مناطق بالمملكة.




MENAFN25012024000208011052ID1107767481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث