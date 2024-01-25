هل البرتقال يفسد فعالية الدواء؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخشى البعض عند تناول الدواء من شرب أي عصائر أو تناول بعض الفواكه، اعتقادا منهم أنها تؤثر بالسلب على المواد الكيميائية للدواء، مما يفقده فعاليته في المساعدة على الشفاء.



تأثير البرتقال على فعالية الأدوية

قال الصيدلي محمد الجارحي، إن تأثير البرتقال سواء عصير أم فاكهة طازجة، وكذلك كافة الفواكه الحمضية، تختلف من دواء لدواء، مؤكدا أنها ليست قاعدة معممة على كافة الأدوية.



أدوية يؤثر البرتقال على مفعولها سلبا

أكد الجارحي، أن البرتقال والليمون والجريب فروت وكافة الفواكه الحمضية سواء فاكهة طازجة أم عصير، تؤثر سلبا على امتصاص أدوية الأسبرين، مثل الأسبوسيد وخلافه، منوها أن الحمضيات تؤثر على مادة الأسبرين الفعالة وتعيق امتصاصها.



وأضاف الجارحي، أن البرتقال أيضًا يؤثر سلبا على امتصاص المضادات الحيوية، ولكن بحسب عائلة الدواء الموصوف طبيًا للمريض، لذا يفضل الاستفسار من الطبيب المعالج، بسماح تناول البرتقال والحمضيات مع المضاد الحيوي أم لا، وهذا لأنه يؤثر سلبا على بعض عائلات المضادات الحيوية.



أدوية لا تتأثر فعاليتها بالبرتقال والحمضيات

وأوضح الجارحي، أن هناك أدوية لا تتأثر فعاليتها عند تناول البرتقال وعصائر الحمضيات، مثل الليمون وخلافه، وهي الفيتامينات، فأغلبها يفضل خلطها مع العصائر عند تناولها لأنها تعمل على زيادة مفعولها، وخاصة الفيتامينات التي تحتوي على اللاكتوفيرين التي تعمل على التخلص من فقر الدم وعلاج الأنيميا.

الكونسلتو

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