شهيدان وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال مخيم البريج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد فلسطينيا، ظهر اليوم الخميس، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت تجمعًا للسكان في المخيم، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.



وصباح اليوم، استُشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان، في قصف الاحتلال على منطقة السطر الغربي شمال خان يونس.



ويدخل العدوان على قطاع غزة يومه الحادي عشر بعد المئة، إذ يواصل الاحتلال قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس، التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان إلى 25700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 63740 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

