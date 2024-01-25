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صحة غزة: نفاد الطعام وأدوية التخدير والمسكنات من مجمع ناصر الطبي

1/25/2024 6:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصحة في غزة نفاد الطعام وأدوية التخدير ومسكنات الألم من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مضيفة أن الوضعين الصحي والإنساني في مستشفى ناصر كارثي للغاية بسبب حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي.


ويحاصر الجيش الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي منذ يومين، وسط مخاوف من تكرار ما فعله في مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع، وصعوبة إجلاء المصابين والنازحين والطواقم الطبية.


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