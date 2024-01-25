صحة غزة: نفاد الطعام وأدوية التخدير والمسكنات من مجمع ناصر الطبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصحة في غزة نفاد الطعام وأدوية التخدير ومسكنات الألم من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مضيفة أن الوضعين الصحي والإنساني في مستشفى ناصر كارثي للغاية بسبب حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ويحاصر الجيش الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي منذ يومين، وسط مخاوف من تكرار ما فعله في مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع، وصعوبة إجلاء المصابين والنازحين والطواقم الطبية.
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