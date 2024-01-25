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قتيلان وجرحى في انفجار بمحطة ضخ في أورينبورغ الروسية

1/25/2024 6:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فرضت السلطات في مدينة نوفوترويتسك بمقاطعة أورينبورغ بوسط روسيا، اليوم الخميس حالة طوارئ على المستوى البلدي بعد انفجار تعرضت له محطة ضخ مياه الصرف الصحي.


وقالت السلطات إن مبنى المحطة انهار بعد الانفجار، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 3 آخرين توفي أحدهم في المستشفى لاحقا متأثرا بجروحه، فيما تأكد أن عددا من الأشخاص عالقون تحت الأنقاض.
وشرعت فرق الطوارئ في عملية للإنقاذ وإزالة الأنقاض، فتمكنت من انتشال 6 أشخاص أحياء في الموقع.

RT

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