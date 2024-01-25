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نقل تخمين جنوب عمّان لمجمع الدوائر بالعبدلي الأحد المقبل

1/25/2024 6:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمّان الكبرى، أنها ستستكمل الأحد المقبل، نقل تخمين جنوب عمّان إلى دائرة التخمين العقاري الرئيسية، ومقرها مبنى مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي.


وبينت الأمانة أن الخدمات الخاصة بدائرة التخمين العقاري متاحة إلكترونياً، وهو ما يتماشى مع توجهات الأمانة بدمج مراكز التخمين بدائرة التخمين العقاري في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي.

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